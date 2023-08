P9.2B confidential, intel fund kinumpirma ng DBM

Naglaan ang gobyerno ng P9.2 bilyon para sa confidential at intelligence fund ng iba’t ibang ahensiya para sa 2024.

Sa isinagawang ceremonial turnover ng panukalang P5.768 trilyong budget sa Kamara de Represen­tantes, sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na may kabuuang P4.3 bilyon para sa confidential fund at P4.9 bilyon para sa intelligence fund.

“The amount is same as 2023 level, almost the same,” sabi ni Pangandaman.

Sinabi ni Pangandaman na nasa P4.5 bilyong intelligence at confidential fund ang nakalaan sa ilalim ng Office of the President.

Ang Office of the Vice President (OVP) ay mayroon naman umanong P500 milyon samantalang ang Department of Education (DepEd) ay may P150 milyon. Ang OVP at DepEd ay pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte.

Ang Department of National Defense ay makakakuha naman umano ng P1.7 bilyong confidential at intelligence fund. (Billy Begas)