P30M ‘expired’ na karne nasamsam sa Caloocan

Nasa 70 tonelada ng mga ‘expired’ na karne na nagkakahalaga ng P30 milyon ang nasamsam ng mga awtoridad sa isang storage compound sa Caloocan City noong Martes.

Armado ng search warrant, sinalakay ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Custom (BOC), Department of Agriculture (DA), National Meat Inspection Service (NMIS), Armed Forces of the Philippines (AFP) at lokal na pamahalaan ng Caloocan ang imbakan ng mga pasong karne sa kahabaan Tuna St., Kaunlaran Village ng siyudad bandang alas-otso nang umaga.

Walang naabutang nagbabantay o guwardiya man lang sa lugar nang dumating ang grupo sa lugar.

Nang buksan ang mga 14-footer na refrigerated container van, bumulaga ang tambak na frozen meat ng baboy, manok at baka at iba pang processed foods.

Bagamat ‘frozen’ hindi pa rin umano ito ligtas na kainin ng tao.

Base sa marka ng mga karton, galing ang mga karne sa China o Canada.

Ibabaon ang mga ito sa lupa upang hindi na maibenta sa merkado. (Orly Barcala)