P12 kanin-ulam pumapatok sa Pasig

Sa panahon ngayon, wala ng mura dahil halos lahat ng bilihin ay patuloy sa pagtaas pero kakaiba ang kainan na ito sa Pasig dahil sa presyong P12 ay may kanin ka na, may ulam ka pa!

Dinayo ito kamakailan ng food vlogger at mukbanger na si Food Trip Ni Kuya (@FoodTripNiKuyaA). Ito ay ang nagvi-viral na “AKI’S” na matatagpuan sa 8 Alcalde Jose, Pasig City.

Ang mga binebenta nila rito ay mga budget meal na talaga namang presyong pang-masa.

Ang pinakamura nilang ino-offer ay ang P12-meal kung saan mayroon ka nang kanin at ulam of your choice!

Ilan sa mga lutong ulam na kering-keri mo pagpilian dito ay isaw sisig, chicken sisig, dinakdakan, giniling, chicken patter, bopis, beef salpicao, adobong bato-bato at marami pang iba.

Paglalarawan niya rito sa video, “Overall mga ka-foodtrip, solid na solid wala akong masabi talagang malasa. Saktong-sakto sa kanin.”

Nakatanggap ito ng dagsang views at komento mula sa madlang pipol na tila natakam din.

Gaya na lamang ni Kurenai, aniya, “Budget-friendly talaga dyan kasi hilera lang ay school at hospital.”

“Cheers sa inyo, sa hirap ng buhay ngayon nakakatulong kayo sa mga taong ‘di kaya bumili ng ginto ang presyo na mga bilihin,” sey ni @mr.acoustic143.

Komento pa ni @nicolebenito2, “Oo nga, ang daming kumakain jan na estudyante…mabuti naman napansin ninyo..legit na taga-Pasig po.”

“Grabe naman! Nakakagutom tuloy hahaha sulit siguro!” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)