Noelito Jose, iba pang fencer malaki tsansa makabalik sa Olympics

OPTIMISTIKO ang dating national coach na si Rolando “Amat” Canlas, Jr. na kabilang sa kasalukuyang mga batang fencer ang inaasahan nitong makakatuntong sa Olympics sa malapit na hinaharap.

“Dapat talaga maging consistent tayo sa programa, umpisa pa lang sa grassroots level, ganitong age group that’s why we have this kind of tournament na gusto natin palakasin,” sabi ni Canlas sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Philippine Sports Commission Conference Hall sa Maynila nitong Martes.

“If we have a solid program for the grassroots, lalakas ang mga bata and one to two years nasa national team sila. Mula doon mayroon na tayong Southeast Asian (SEA) Games at Asian Games. Lahat naman ng mga fencer pangarap ang makapasok sa Olympics,” sabi nito sa forum na hatid ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO Philippines, Philippine Olympic Committee at PAGCOR.

Kasama ni Canlas sa forum sina Louis Shoemaker ng UE/CF, Antonio Manuel ng Paref/CF, Faber Cabrera ng Ateneo/CF, Enrico Fuentes Southridge/CF, Meagan Co Say ng Republic Fencing, Miyake Capina ng De La Salle Zobel, Zoe Atilano ng CF at Nina Canlas ng UE/CF.

Apat na miyembro ng kasalukuyang pambansang koponan – sa pangunguna ni Noelito Jose – ang lumaban sa World Championships sa Italy, isa sa mga qualifying meet para sa Paris Games, nakaraang buwan.

Si Jose at iba pang mga fencer, at posibleng si Samantha Catantan, na nagpapagaling mula sa kaliwang ACL injury na natamo niya noong Cambodia SEA Games noong Mayo, ay makikikilatis sa Asian Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Abril 2024.

Si Walter Torres, ngayon ay isang komisyoner ng PSC, ang huling Pilipinong eskrimador na nakitaan ng aksiyon sa Olympics noong 1992 Barcelona Games sa Spain.

(Lito Oredo)