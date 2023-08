Mike Plania pagaganahin ‘magic’ kontra Elijah Pierce

MULING magpapamalas ng mahika sa pakikipagbuntalan si dating world contender Mike “Magic” Plania kontra Elijah Pierce ng Amerika sa isang super bantamweight bout sa darating na Biyernes sa Overtime Elite Arena sa Atlanta, Georgia.

Matapos na mabigo laban kay Ra’eese Aleem para sa World Boxing Orgasnization (WBO) North American title noong Setyembre 4, 2022 sa Cyrpto.com Arena, magkasunod na impresibong first round na panalo ang itinala ng dating 2013 Philippine National Games bantamweight titlist laban kina Jeffrey Francisco at dating world challenger Mark Anthony “El Heneral” Geraldo.

Tinapos ng dating International Boxing Federation (IBF) North American supernbantamweight titlist ang kababayang si Geraldo sa bisa ng first round knockout sa nagdaang laban nito noong Mayo 17 sa Sanman Gymnasium sa General Santos City matapos ang matinding kaliwang suntok upang maiangat ang kartada nito sa 27 panalo mula sa 14 knockouts kasama ang dalawang talo, na galing sa regional title shot.

Magiging malaking daan para kay Plania (27-2, 14KOs) ang makukuhang panalo kay Pierce matapos hanapan ng makakalaban sa Amerika ang 26-anyos mula General Santos City upang mas mapataas ang kanyang world rankings kontra sa mga bigating kalaban sa 122 pounds.

“We’re looking for big names and big fights in the US. And this impressive win is one step closer to another fight, that’s why we always keep him ready,” pahayag ni Sanman Promotions CEO Jim Claude Manangquil na napabilib sa malaking improvement ni Plania sa kanyang boxing career.

“We thought that against Geraldo, it could be a tough task for him, but we’ve seen a different Mike and showed a good improvement on him and surely try to test him to bigger names in the states.”

(Gerard Arce)