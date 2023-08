Megan nakakatawa pagpatay ng ipis

Hindi kinaya ni Mikael Daez ang paraan ng misis niyang si Megan Young sa pagpatay ng ipis.

Documented kasi lahat ng funny moments nilang mag-asawa at kailangan daw i-share ito ni Mikael dahil isa raw ito sa pinakanakakatawang eksena na na-capture niya na ginagawa ng misis.

Ang armas nga raw ni Megan noong handa na itong makipagtuos sa ipis ay ang isang slipper at isang mabigat na item para pandagan nito sa ipis.

Sa pinost na Instagram video ni Mikael, nagpakita pa ng demo si Megan kung paano siya pumatay ng ipis. At noong maging successful siya sa pagpatay sa ipis, si Mikael ang pinaglinis niya ng ebidensya.

Caption ni Mikael sa video, “Ms World vs The Cockroach! We’ve been together for thirteen years and I can EASILY say that I have had to bear the brunt of most ipis battles during my time with Boneezy. But there comes a point in a relationship when I need to check if my partner actually has the ability to take on the ipis battle on her own. Kaya ba niya kung wala ako? Paano kung matalo siya ng ipis? Paano kung ma-drop kick siya ng flying ipis? But with this video, I am now confident that Bonez is very much able to take care of herself. Sa sobrang galing nga niya, I have made the decision that she should continue to be the one to take on all the ipis battles for the rest of our lives #LabyuBonez.”

‘Kaaliw nga si Miss World 2013 sa kanyang pagpatay ng ipis.

Anyway, kasalukuyang napapanood ang mag-asawang Mikael at Megan sa GMA primetime teleserye na ‘Royal Blood’.

***

Mara ang ganda ng engagement ring

Engaged na si Mara Lopez sa kanyang American boyfriend na si Chandler Booth.

Pinost ni Mara sa kanyang Instagram noong nakaraang July 31 ang naganap na engagement nila ni Chandler.

“Something special happened last week… We’re engaged!” caption pa ni Mara na three years na ang relasyon with Chandler.

Nag-post din sa IG account niya ang ina ni Mara na si Maria Isabel Lopez upang batiin ang newly engaged couple.

“Celebrating the engagement of my daughter @maralopezy to @thechandalier! Congratulations and wishing you both much happiness,” caption ni Maria Isabel, na nagkataon na American din ang kasalukuyang partner na si Jonathan Melrod.

Binati si Mara ng marami niyang kaibigan sa comment section, kabilang dito sina LJ Reyes, Christine Babao, Dionne Monsanto, Pinky Amador, Roxanne Barcelo, at Anne Curtis.

Sa isa pang IG ay nasa ilalim naman sina Mara at Chandler ng Brooklyn Bridge at ipinangalandakan ni girl ang kanyang engagement ring.

Sey ni Mara sa caption, “Can’t wait to marry this guy.”

Ang ganda ng ring, ha!

Nakilala si Mara sa paglabas nito sa mga indie film tulad ng ‘Palitan’, ‘T.P.O.’, ‘Jesusa’, ‘Pailalim’, ‘Flotsam’, ‘Ang Kuwento Ni Mabuti’ at ‘Mina-anud’. Naging top three contestant naman siya sa ‘Survivor Philippines: Celebrity Doubles Showdown’ noong 2011,

Huling napanood si Mara sa mga teleserye na “The Killer Bride’ at ‘The World Between Us’.

Congrats!