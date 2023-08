Matteo, Richard pararangalan sa ‘Carnivale’

Sina Matteo Guidicelli at Richard Gomez ang ilan sa mga artistang pararangalan sa Motorsport Carnivale, na pinangungunahan ni Parañaque City Councilor Jomari Yllana.

Nagsimula ang event ngayong August 2, at magtatapos sa August 7.

Dadaluhan ito ng mahigit 5 racers na rarampa mula Okada Manila hanggang Tarlac, at pabalik.

“Yes, we have a special awards to be given on Sunday, sa awarding. Talagang nakaka-relate ako sa pinagdaanan naming lahat.

“Special award will be given to Matteo Guidicelli, for everything that he was able to achieve and contribute sa motorsport ng Pilipinas. Malaki `yon, eh. Pero kadalasan bulong lang `yon, eh, napag-uusapan lang.

“And Congressman Richard Gomez. Lahat ng achievement niya, contribution. Si Goma malaki ang naitulong niya sa mga racing events. And also champion siya sa mga car racing. Ang daming kuwento ni Goma noon sa ‘Palibahasa Lalake’.

“Siya rin ang nag-encourage sa akin na makipag-compete!” kuwento ni Jomari.

At siyempre, kasama rin sa pararangalan si Michele Bumgarner.

“Sabi nga, ang sa akin lang, kailangan nating tumingin sa pinanggalingan natin, para makarating sa paroroonan. So, bigyan natin ng special awards ang mga taong malaki ang contribution,” sabi pa ni Jomari.

Anyway, may mga taga-showbiz nga raw na sasali sa competition, sa iba’t ibang kategorya. Isa nga siyempre ang anak ni Jomari na si Andrei Yllana.

At malulula kayo sa Sunday, dahil mahigit 150 na mga sasakyan ang paparada, kasabay ang champagne popping.

Pagtanaw ng utang na loob ang rason kung bakit nila ginawa ang Motorsport Carnivale.

Si Jomari ay ang unang Pinoy na naka-podium finisher sa Yeongam International Circuit in South Korea noong 2014. Siya rin ang principal driver of pro racing team.

“We want to encourage audiences, families, to come and watch this event as a fun family festival that they can look forward to every year.”

Para sa detalye, i-follow ang Yllana Racing sa Facebook, Instagram na Motorsport Carnivale. (Dondon Sermino)