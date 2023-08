Makabuluhang laban

Makabuluhang tagumpay ang naging pagsang-ayon ng Senado sa Senate Resolution No. 718, na naglalayong palakasin ang pagtatanggol ng Pilipinas sa ating Karapatan sa West Philippine Sea.

Napakahalaga nitong pagpapakita ng katatagan at lakas sa pagsasabuhay ng ating karapatan sa nasabing teritoryo.

Tunay na kagalakang matunghayan na ang kasalukuyang administrasyon ay mas determinado at mas matatag na humarap sa usaping ito. Ito ay isang malugod na pag-alis sa posisyon ng nakaraang administrasyon na tila nagpapaapak lamang sa isyu ng ating karapatan.

Mahalagang bantayan ang hakbang na ito dahil ito ay nagpapahayag ng malinaw na pagtindig at pagkilala sa karapatan ng ating bansa. Ang pagbibigay pugay sa karapatan ng Pilipinas ay hindi lamang pagpapakita ng dignidad, kundi pagpapakita rin ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating sariling bansa.

Umaasa tayo na susundin ng Executive Branch ang mga rekomendasyon na ipinarating ng Senado. Kasama na rito ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa na may magkatulad na pananaw upang hikayatin ang China na igalang ang Hague ruling at ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang paghain ng resolusyon sa United Nations tungkol sa paglabag sa mga itinakdang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung kinakailangan.

Isang bagong simula ang ating nakikita, at inaasam nating maging matatag ang implementasyon ng mga mungkahi mula sa Senado. Mahalagang tiyakin na ang mga rekomendasyon na ito ay hindi lamang salita at papel, kundi aktwal na magiging bahagi ng pagpapatupad ng patakaran ng gobyerno.

Napakalaki ng potensyal ng hakbang na ito sa pagpapalakas ng ating posisyon at pagtanggol sa ating soberanya. Nakakawala ito sa pananakot at panghihina ng loob na maaaring makahadlang sa ating pag-unlad at pagsulong.

Dapat lang maging matatag at malinaw ang susunod na mga hakbang na isasagawa ng ating gobyerno upang matiyak na ang pagtatanggol sa ating karapatan ay patuloy na maging matagumpay. Nawa’y ang mga mungkahi ng Senado ay hindi lamang masangkot sa pulitika, kundi magamit nang may kabutihan at malasakit sa ating bayan.

Tunay na makabuluhan ang laban na ito para sa kinabukasan ng ating bansa. Patunayan natin na kaya nating ipagtanggol at pangalagaan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa pagiging matatag, masigasig, at tapat sa paglilingkod, higit pang tagumpay at kaunlaran ang maghihintay sa ating lahat.