La Salle kontra UST sa semis ng 2023 Shakey’s Invitationals

PASOK na sa semifinals ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals sina Shevana Laput at ang De La Salle University (DLSU) Lady Spikers matapos walisin ang Mindanao bet Jose Maria College Foundation (JMCF), 25-18, 25-14, 25-19, sa unang laro, Miyerkoles, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Makakasagupa ng La Salle sa semifinals ang University of Sto. Tomas (UST) Golden Tigresses, na angat kontra Luzon qualifier at NAASCU champion Enderun Colleges, 25- 13, 25-16, 21-25, 25-14.

Magbabanggaan ang La Salle at UST, Biyernes, sa unang Final Four na pagtatambal, tatlong buwan pagkatapos ng kanilang laban sa semis sa UAAP Season 85 na kalaunan ay napanalunan ng Lady Spikers ang korona.

Ang kambal na tore nina Shevana at Thea Gagate ay muling tumakbo sa opensa at depensa para pamunuan ang ikatlong sunod na madaling panalo ng La Salle sa 12-team SSL na ipinakita ng Eurotel bilang opisyal na hotel at Victory Liner bilang official transport provider, at sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education (CHED).

“Marami pa rin kaming dapat ayusin heading into the semis. Ibang labanan na doon,” sabi ni deputy mentor Noel Orcullo, na naniniwalang marami pang maiaalok ang kanyang mga ward sa kabila ng parehong malalaking panalo laban sa University of the Perpetual Help System Dalta at CESAFI runner-up University of Southern Philippines Foundation sa Pool A play.

Nagbomba naman si Angeline Poyos ng 18 puntos sa 12 atake, dalawang block at apat na ace nang makabawi ang UST sa oras upang talunin ang pananakot mula sa Enderun.

Nagdagdag sina Regina Jurado at Athena Abbu ng 10 at siyam na puntos, ayon sa pagkakasunod, kung saan nagtala sina Xyza Gula, Jonna Perdido at Maribeth Hilongo ng tig-walong puntos sa laban na tumagal ng isang oras at 36 minuto.

(Lito Oredo)