Kris inudyukang balikan si VG: Mark pinuri sa pagharap sa pamilya Aquino

Humamig ng papuri si Batangas Vice Governor Mark Leviste sa mga tagahanga ni Kris Aquino, dahil sa pagdalo niya sa misa sa ika-14th taon pagkamatay ni former President Cory Aquino.

Na kahit nga raw sinabi ni Kris na ‘break’ na sila ni Mark, hayun pa rin ang politiko at humarap sa mga sister ni Kris.

At base sa mga photo na lumabas, masaya ang naging chikahan nina Mark at Ballsy.

“This guy swallowed his pride, just to prove how much he loves, respect and cares about you Kris.”

“Siya lang ang humarap sa mga kapatid ni Kris.”

“Ganiyan ang mga Batangueno, hindi sumusuko.”

“Genuine and unending love and care for Aquino’s family. Thank you Vice Gov.”

“Very sincere and not afraid to be seen with the Aquino family now that the Marcoses are in power.”

“Seriously Kris you can not find a guy like him anymore.”

“How can we not love this guy?”

“I like VG Mark, kasi pinaninindigan niya si Kris. Ang pagharap niya sa family ni Kris, that says a lot. Katulad mo ang kailangan ni Kris na partner.”

Kaya ang hiling nila, balikan ni Kris si Mark.

Well, abangan na lang natin ang mga susunod na post ni Kris. (Dondon Sermino)