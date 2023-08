Kilalanin: Pinakabagets na mountaineer sa Sorsogon

Hanep sa galing ang 6-anyos na bagets na ito matapos siyang itanghal bilang pinakabatang umakyat ng bundok sa Sorsogon kamakailan.

Siya si Hiraya Mercado, isang kindergarten student na anak ng mag-asawang mountaineer na sina Noel at Kareen Mercado.

Matagumpay nilang inakyat ang Mt. Bulusan, isang bulkan na matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon.

Sa mura niyang edad, naka-akyat na siya sa tatlong bundok gaya ng Mt. Cabanbanan, Mt. Maraot Banwa at Mt. Jormajan.

Ayon sa kanyang tatay na si Noel, hindi umano naging madali ang pag-akyat nila sa Mt. Bulusan dahil sa madulas at masukal na daan nito at maging ang panahon ay naging challenge din.

Aniya sa isa niyang panayam, “Hiraya can climb on gentle slope but needs to be piggy backed on steep and difficult sections. He is quite heavy at 20 kilograms. The weather at the summit is the main challenge. The most difficult part is the descent which is very slippery. The body is tired but one needs to push on.”

Sa kabila nito, hindi nila nakitaan si Hiraya ng hirap bagkus ay excitement at galak lamang na tila naglalaro lang.

Dagdag pa rito, layunin umano nilang mag-asawa na i-expose ang kanilang anak sa iba’t ibang physical at outdoor activity.

“We want our child to be exposed to the outdoors, to physically and mentally challenging situations, and adventure travel at an early age. With the hope that he will follow our footsteps and be an adventurer when he grows up,” sey pa ni Noel.

Pagkaraan ng kanilang pagtuntong sa tuktok ng Mt. Bulusan ay dito na itinanghal at kinilala si Hiraya bilang ‘youngest mountaineer’ ng AGAP Bulusan Inc., isang organisasyon ng mga mountaineer.

Talaga namang kabibiliban mo sa lakas at tatag ng kanyang loob ang bagets na ito! (Moises Caleon)