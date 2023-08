Karl Eldrew Yulo inilabas tikas sa Palaro

IPINAMALAS ni Karl Eldrew Yulo, nakababatang kapatid ni 3-time World champion at Tokyo Olympian Carlos Edriel Yulo, ang natatanging kakayahan sa pagbubukas ng gymnastics competition ng Palarong Pambansa 2023 Miyerkoles upang umusad sa finals ng mga apparatus na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ang 15-anyos na 2023 Singapore Asian Artistic Gymnastics Championships sa vault na si Yulo, ay halos dinomina ang lahat ng mga events subalit hindi agad ibinibigay ng namamahalang Department of Education (DepEd) ang mga resulta ng bawat apparatus tuwing natatapos dahil kailangan pa papirmahan sa mga opisyales.

Samantala’y muling nagtala sa ikalawang sunod na araw ng bagong Palaro record ang NCR tanker na si Krystal Ann David sa oras na 36.51-segundo para sa ikalawang gintong medalya sa elementary girls 50m breaststroke.

Hindi naman nagpaiwan ang 18-anyos na si TJ Amaro ng Camarines Sur upang ibigay sa Region V ang gintong medalya at bagong Palarong Pambansa 2023 record sa secondary boys swimming 50m butterfly sa 26.14 segundo.

Sa pangalawang araw ng kompetisyon ay naungusan ng CALABARZON ang defending champion NCR sa gold medal haul.

Nakakolekta na ng 18 golds, 16 silvers at 12 bronzes ang rehiyon, habang ang host region ay may 16 golds, 17 silvers at 13 bronzes.

Hindi naman malayo ang Western Visayas na may 11 golds, 13 silvers at 10 bronzes.

(Lito Oredo)