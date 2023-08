Kampanya kontra `WILD’ na mga sakit, binuhay

Muling nagbabala ang Department of Health (DOH) sa publiko laban sa W.I.L.D. disease o Waterborne diseases, Influenza, Leptospirosis at Dengue kasunod ng mga pagbaha ngayong tag-ulan.

Pinayuhan ng DOH ang publiko na upang makaiwas sa W.I.L.D. disease, iwasang magtapon ng basura kung saan-saan maski na hindi tag-ulan dahil makatutulong ito sa pananatili ng malinis na kapaligiran na maaaring pamahayan ng lamok at daga.

Sa oras ng pagbaha, iwasan ang paglusong sa flooded areas ngunit kung hindi maiiwasan, magsuot ng bota.

Gayundin, huwag uminom ng marumi at kontaminadong tubig – hindi lamang tuwing may baha kundi sa araw-araw dahil maraming mga mikrobyo sa maruming tubig ang makasasama sa ating katawan.

Kung hindi siguradong malinis ito, pakuluan muna ang tubig kahit na hanggang 3 minuto bago ito inumin.

Ayon pa sa DOH, kailangan ding isaalang-alang ang 5S Strategy na: search and destroy mosquito breeding sites; uphold self-protection like using of insect repellents; seek early consultation at the nearest health care facility; support fogging, spraying, and misting sa hot spot areas; at manatiling hydrated para makaiwas sa dengue.

Sa mga lugar naman na binabaha, laging ihanda ang mga Go-Bag na may mga damit na maaaring pamprotekta sa lamok sakaling kailanganing lumikas at kung posible, magpabakuna na rin laban sa trangkaso o flu. (Juliet de Loza-Cudia)