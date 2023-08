John Lloyd bahagi ng kasal: Bea, Dominic intimate wedding ang gusto

dondon Hindi maubos-ubos ang ngiti ni Bea Alonzo ngayon. At siyempre, may kinalaman pa rin `yon sa naganap na ‘wedding proposal’ ni Dominic Roque sa kanya.

“Oo nga, eh. Masakit na nga ang cheek ko, eh! Hahahaha!” pabirong chika ni Bea.

Well, kitang-kita nga ang glow sa mukha ni Bea.

“Masaya lang talaga. Masaya, over the moon!” sabi niya.

Sa chikahan kay Bea, panay nga ang hawak niya ng singsing na bigay ni Dominic. At tungkol sa kasal, sa ngayon daw ay wala pa talagang plano.

“Gusto lang muna naming i-enjoy ‘yung pagiging engaged!” sabi ni Bea.

Pero, church wedding, o sa beach, o sa farm ba ito?

“Naku, magugustuhan ni Mama kapag sa farm. Pero hindi pa talaga namin napag-uusapan. Gusto lang naming kiligin sa pag-iisip muna.”

Pero siyempre, tulad ng maraming babae, intimate wedding ang gusto ni Bea. At hindi pa rin sure kung sa Pilipinas ba o sa ibang bansa tulad ng Japan.

“Kasi kahit ano naman ang gusto namin, maraming consideration talaga, pamilya namin. Marami kaming idea sa mind, pero mahirap i-share, kasi baka hindi `yon ang matuloy!

“Pero definitely, hindi namin ipagdadamot sa lahat. Ang mga tao, naging parte sila ng journey ko. From all my heartbreak, hanggang sa makita ko ang the one, ayoko namang ipagdamot sa kanila.

“I’m sure marami ang nai-inspire, na sinasabi nila na dati hindi na sila naniniwala sa love, dahil pareho kami ng pinagdaanan. Pero ngayon, okey na.

“Hindi ko lang alam kung up to what extent, kasi siyempre hindi lang naman sa akin ang desisyon, kundi sa mapapangasawa ko! Wow, mapapangasawa ko!” kilig na kilig na sabi ni Bea.

Siyanga pala, walong anak daw ang hirit ni Dominic sa kanya.

“Kaya lang, paano naman `yon? Eh, 35 na ako!” sabi ni Bea.

Ngayong linggo raw nila sisimulan ang maglista ng mga ninong, ninang, at siyempre mga abay sa kasal nila.

At siyempre, isa si John Lloyd Cruz sa magiging bahagi ng kasal nila ni Dom.

“Oo naman si John Lloyd, hindi naman siya mawawala. Actually, si John Lloyd ang unang nag-congratulate sa akin, na masaya siya para sa akin. Na-touch ako sa kanya.

“Siyempre naman, hindi siya mawawala. Lumaki kaming magkasama,” nakangiting pahayag pa ni Bea.

Anyway, hindi nga nagdalawang isip si Bea nang kunin siyang ambassadress ng Philippine Statistics Authority, para sa pag-conduct ng 2022 Census of Agriculture and Fisheries.

Sabi nga ni Ma’am Minerva Eloisa P. Esquivias (Assistant National Statistician), si Bea lang ang naisip nila, dahil alam nilang magiging malaking tulong ito sa kanilang kampanya.

“Nag-yes agad ako, kasi alam kong makakatulong ito sa mga farmer, fishermen natin. And hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na malapit ang puso ko sa mga farmer.

“I am a farmer myself for 12 years. And before po, ang unang business talaga namin ni Mama ay palaisdaan. So, talagang alam na alam ko ito,” sabi ni Bea.