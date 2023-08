Indonesia sinuspinde pag-angkat ng mga baka sa Australia

Sinuspinde ng Indonesia ang pag-aangkat ng mga baka sa apat na pasilidad ng Australia matapos maispatan na may sakit sa balat ang mga ito.

Ayon sa Agriculture Quarantine Agency ng Indonesia, apektado ng lumpy skin disease (LSD) ang karamihan sa mga baka na dumating mula sa Australia kaya pansamantala muna nilang sinususpinde ang importasyon ng nasabing mga hayop sa mga pasilidad nito.

Dagdag ng ahensya, 13 buhay na baka mula sa walong barko na dumating sa Indonesia noong Mayo at Hulyo ang nagpositibo sa LSD.

Anila, namamaga pa ang mga balat ng baka nang dumating ang mga ito sa Indonesia.

“The journey from Australia took about a week at most. With the 28-day incubation period, we really believe the LSD could potentially have originated there,” ayon sa ahensya.

Samantala, igniit ng Australia na LSD-free ang kanilang mga baka at posible umanong nahawa ang kanilang mga baka mula sa iba pang baka na inangkat ng Indonesia sa ibang bansa.