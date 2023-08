HORI7ON Kyler na-starstruck kay BTS Jungkook

Viral ngayon sa Hallyu (Korean wave) community si HORI7ON Kyler dahil sa naging reaction niya sa kanyang iniidolong si Jungkook.

Si Kyler ay ang visual at vocal member ng rookie all-Filipino K-Pop idol boy group na HORI7ON.

Guest performer kasi ang HORI7ON sa hit South Korean music program na ‘SBS Inkigayo’ para i-promote ang kanilang debut track na ‘SIX7EEN’ na mula sa kanilang 1st album na ‘Friend-SHIP’.

Sa nasabing episode ay guest performer din ang main vocalist, lead dancer, sub rapper, center or face of the group, at maknae (youngest person sa grupo)’ ng BTS na si Jungkook para naman i-promote ang kanyang kantang ‘Seven’.

Sa bandang dulo ng programa ay ang kantang Seven ni Jungkook ang nanalo at nangunang kanta sa week na iyon sa ‘SBS Inkigayo’.

Todo ang kanyang pasasalamat sa pagsuporta ng ARMYs, tawag sa fans ng BTS, sa kanyang debut single bilang solo artist.

After ng awarding ay nag-perform ulit si Jungkook at dito ay kailangan nang umalis sa stage ng iba pang K-Pop idols na nag-perform at dito nakita ni Kyler ang kanyang idol.

Hindi napigilan ni Kyler ang mag-fanboy sa ‘idol of idols’ na si Jungkook.

Maraming ARMYs at K-Pop fans ang natuwa sa naging fanboy reaction ni Kyler na na-starstruck, napatigil, at napatulala nang makita si Jungkook.

Naging viral ang videos ng pag-fanboy ni Kyler dahil relatable at sumasalamin ito sa magiging reaction din ng fans kapag nakita nila si Jungkook sa malapitan.

Viral din ang mga sumunod na eksena ni Kyler na todo ang pag-bow kay Jungkook na nagpapakita kung gaano niya nirerespeto at hinahangaan ito.

“They say that the way Kyler bowed at Jungkook is a different kind of respect in South Korea. He just adores Jungkook so much omo (omg),” post ng isang K-Pop fan sa X app.

Dahil sa pagiging natural at respectful fanboy ni Kyler ay na-feature siya sa iba’t ibang news sites.

Hindi imposibleng dumating ang panahon na mag-meet uli sina Kyler at Jungkook at sana nga ay mag-collab din sila, ha!

Aja, Kyler!