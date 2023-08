Hindi nakasipot sa kasalang Maja-Rambo: Charlene may paliwanag

Kundi pa ng congratulatory message si Charlene Gonzalez sa newlywed na sina Maja Salvador at Rambo Nuñez ay hindi pa malalaman ng publiko na isa pala sila ng mister na si Aga Muhlach sa mga piling-piling pares ng principal sponsors sa Bali, Indonesia wedding ng dalawa.

Nag-post si Charlene ng mga larawan nina Maja at Rambo sa kanyang Instagram na kuha sa prenuptial photo shoot at wedding mismo ng mag-asawa.

Aakalain mo ngang dumalo sila ni Aga sa nasabing kasal, pero ang intensyon pala ni Charlene ay para humingi ng paumanhin sa mag-asawa dahil sa hindi nila pagdalo.

“Here’s to forever @rambonunez & @maja!!! Aga and I are very happy for you both!! Thank you as well for giving us the honor to be part of your lives as Godparents… We wish you both the utmost happiness and blessings as you embark in your new and exciting chapter in life.”

Message caption ito ni Charlene na sinundan ng pag-asam ng misis ni Aga na sana ay nakapunta sila sa kasalang ‘yon noong Lunes.

Nasa Europe sina Charlene at Aga hanggang ngayon kung saan makikita naman sa kanilang mga IG post ang pagdalo ngila sa graduation ng isa sa kambal na anak na si Atasha.

Nag-bonding din sila London kasama ang isa pa sa kambal na si Andres para i-celebrate ang pagtatapos sa kolehiyo ni Atasha.

Si Andres ay sa Spain naman nag-aaral.

Masisilip din sa post ni Charlene ang throwback photo nila nina Maja at Rambo, na nagpapakita ng pagiging malapit nila sa isa’t isa.

Samantala, hanggang ngayon ay inuulan pa rin ang social media ng mga wedding post ng kasal nina Maja at Rambo na sinasabing ‘pasabog’ sa ganda at pangmalakasang venue.

Kulang na lang sabihin ng mga netizen na mas ‘paandar’ ang wedding nina Maja at Rambo kumpara sa kasal nina Maine Mendoza at Arjo Atayde na ngayon ay nasasalang sa isyu tungkol sa trip ng mga ito sa Europe.

Well… (Rey Pumaloy)