Ghost month 2023

Sa bisperas ng unang araw ng Setyembre, inaasahan na lalabas ang mang-aawit na si Jose Mari Chan upang muling magbigay ng hudyat na papasok na ang mga tinaguriang ‘ber’ months at nangangahulugan na umpisa ng sinasabing pinakamahabang selebrasyon ng pasko saan mang panig ng mundo.

Muli nating maririnig ang kanyang magandang tinig sa kantang ‘Christmas in our hearts’ na nakatatak sa kanya. Para sa marami, ang panahong ito ay naka-ugnay sa pag-asa at kasayahan.

Nguni’t bago yan, mauuna muna ang tinatawag na “ghost month” na sumisimbulo ng rimarim at nagbabadya ng kamalasan. Ang buwan ng mga multo, ayon sa kultura ng mga Tsino ay isang panahon kung saan—ayon sa alamat—ang mga multo at mga espiritu ng mga pumanaw na mga ninuno ay lumalabas upang bumisita at makisalamuha sa atin. Karaniwang pumapatak ito sa buwan ng Agosto, ngunit ang petsa nito ay nagiiba-iba bawa’t taon. Ngayong 2023, ito ay sasapit sa ika-16 ng Agosto hanggang sa ika-4 ng Setyembre.

Isang palatandaan ng paglaganap ng kulturang Tsino ay ang parami nang paraming mga Pinoy na hindi lamang nakakaalam ng tungkol dito bagkus ay sumasampalataya pa sa mga pamahiin na bumabalot sa paniniwalang ito. Sinasabi ng mga dalubahasa sa fengshui na makakaiwas naman sa mga kamalasan kung susundin ang ilang mga tagubilin, kagaya ng mga sumusunod.

Ang pinaka-kilalang payo na pangontra sa ghost month ay ang hindi pag-uumpisa ng isang bagay o aktibidad. Kabilang dito ay ang lagi nating naririnig na hindi dapat mag-umpisa ng anuman—negosyo, bahay, sasakyan, aktibidad, kontrata, at marami pang iba. Ito ang paliwanag kung bakit para sa mga may balak magtayo ng mga gusali o bahay, iniiwasan simulan ang proyekto kapag nasa ghost month na. Maging pagdating sa relasyon, hindi magandang pangitain kapag ang petsa ng kasal ay nasa loob ng ghost month.

Inaabisuhan ang mga tao na maging higit na maingat sa panahon ng ghost month sa larangan ng kalusugan sapagka’t sinasabi na tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit, naaksidente, at namamatay sa panahong ito. Sa buwan ng mga multo, kabilin-bilin din ng mga eksperto na ipagpapaliban din ng anumang operasyong pangkalusugan. Tiyak na tanong ng marami ay paano na lamang ang mga sitwasyon kung saan kailangan-kailangan na ang operasyon para maisalba ang buhay ng pasyente. Madaling maintindihan na ang sagot dito ay dapat ituloy ang kinakailangang operasyon sapagka’t parehong kamatayan ang iniiwasan dito.

Nangangahulugan ba na dapat huminto ang normal na pamumuhay natin sa panahong ito? Sa aking pakiwari, hindi ito ang mensahe ng paniniwalang ito. Sa tingin ko, ang puno’t dulo nito ay ang pag-iingat na kailanman ay hindi maaring maging masama—maging ghost month o anumang araw sa taon. Maging ang kulturang Tsino ay sagot sa mga maaring kamalasan na maidulot ng ghost month. May mga pangontra naman, kagaya ng asin, insenso at marami pang iba.

Kung tutuusin, sanay na sanay naman tayo nakakarinig ng katagang ghost, kagaya ng ghost employee at ghost project. Para sa mga ito, walang pinipiling panahon.