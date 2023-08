Gatchalian, China firm project inawat ng US

Kinumpirma ng US Embassy na nakikipag-usap sila sa Philippine government hinggil sa reclamation project sa Manila Bay na umano’y may malaking epekto sa environment at magdudulot ng malaking panganib sa naturang lugar at sa komersyo.

Binanggit din ni US Embassy spokesperson Kanishka Gangopadhyay ang pagkabahala nila sa pagkakasangkot ng isang Chinese company sa proyekto

“We are also concerned that the projects have ties to the China Communications Construction Co., which has been added to the US Department of Commerce’s Entity List for its role in helping the Chinese military construct and militarize artificial islands in the South China Sea,” ayon sa embahada.

“The company has also been cited by the World Bank and the Asian Deve­lopment Bank for engaging in fraudulent business practices,” dagdag pa nila.

Nauna nang ini-report ng Bilyonaryo.com ang pagtutol ng Washington sa nasabing proyekto dahil mapapaligiran nito ang US Embassy sa Roxas Boulevard sa Maynila.

Ang 318 hectare mixed-use development na pinaplanong gawing Manila Waterfront City ni “Plastic King” William Gatchalian ay sasakop sa kanlurang bahagi ng Quirino Grandstand hanggang breakwater ng Manila South Harbor.

Ka-partner ni Gatchalian ang major subsidiary ng China Communications Construction Company, isang kompanya sa Beijing na ipina-blacklist ng World Bank noong 2009 dahil sa mga iregularidad sa bidding.

Wala pang pahayag ang China Communications Construction Co. sa naging pagtutol ng US Embassy.