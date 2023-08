Cheer Pilipinas binira delikadong kompetisyon

KRINITISA ng Cheer Pilipinas, kinikilalang namamahalahang asosasyon sa sports na cheerleading, ang ginanap na kompetisyon sa ginaganap na Palarong Pambansa 2023 dahil sa maraming paglabag sa susundin na kaligtasan at pagsasagawa na nana pag-oorganisa ng Department of Education at host na Marikina City.

Inilabas mismo ng Cheer Pilipinas sa pamumuno ng chairman nito na si Carlos “Itos” Valdez at pangulo na si Tricia Canilao ang isang official statement hinggil sa mapanganib na insidente na iniulat sa kanilang pamunuan at mismong napanood sa mga video sa social media platform.

“As can be witnessed on social media, a high school team was seen performing a routine on a bare athletic track, and UNDER RAIN,” pagkritisa ng Cheer Pilipinas, ang bagong national sports association (NSA) na kinilala lamang kamakailan ng Philippine Olympic Committee bilang isa sa mga regular nitong miyembrong asosasyon.

Sinabi ni Carlos na hindi lamang ang buhay ng isang batang atleta ang isinangkalan kundi pati na ang kaligtasan, ang papausbong na career ng mga kasaling atleta pati na ang mismong sport na isinali bilang isang demonstration sa nagbabalik na Palaro.

“These are very dangerous conditions for cheerleading, as for any performance-based sport, and all teams should have not been allowed to perform,” ayon sa pahayag.

“This follows another video seen online, where Cheerleaders were seen being tossed over a volleyball net, showing blatant disregard for athlete’s welfare.”

“We call on the Palarong Pambansa Organizers – the Department of Education – to vet all companies purporting to represent the sport of Cheerleading, to ensure the safety of the athletes. It is incumbent upon all organizers, schools and universities, government, and private companies to practice clear and defined safety requirement for all cheer athletes,” ayon pa sa asosasyon.o.

(Lito Oredo)