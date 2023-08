Breaktime sa nagpapasusong working mom inilaban ng Unicef, ILO

Nanawagan ang United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) at International Labour Organization (ILO) sa mga Filipino employers na bigyan nang mas malaking importansya ang mga nagpapasusong ina.

Sa paggunita sa World Breastfeeding Week ngayon Agosto 1-7, sinabi ng Unicef at ILO na dapat na bigyan pansin ang polisiya na maaring gawin sa workplace ang pagpapasuso.

Ito umano ay isang hakbang para matulungan ang mga nanganak na kababaihan sa pagbabalik nila sa trabaho.

“The benefits of breastfeeding for children, mothers, and society are widespread. Breastfeeding protects infants against life-threatening infections, supports healthy brain development in children, and prevents chronic childhood and maternal illness, reducing health care costs,” ayon kay UNICEF Philippines Deputy Representative Behzad Noubary sa isang kalatas.

Alinsunod sa Republic Act 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 ay may mandato na lahat ng establisimiyento maging ito ay pribado o publiko ay dapat na sumuporta sa pagpapasuso sa working moms.

Kumbinsido ang UNICEF na ang pagkilala sa kahalagahan ng gender equality at health-promoting practice para sa mga nagtatrabahong babae, paid nursing breaks, flexible arrangements at workplace nursing facilities ay dapat na panatilihin.

“Maternity protection to support exclusive and continued breastfeeding is a universal but unfulfilled human and labor right. Paid and job-protected maternity leave and adequate maternal and child healthcare are essential to the life, health, safety and economic fulfillment of women and their children,” ayon kay ILO Philippines country director Khalid Hassan.

Gayunman, umiiral ang diskriminasyon sa maraming kababaihan sa Pilipinas kaugnay sa panganganak.

Sinabi ng UNICEF at ILO na upang maisulong ang pagpapasuso sa workplace, hinihikayat ang mga employers na sundin ang workplace provisions sa ilalim ng RA 10028 para maglaan ng breastfeeding location kung saan maayos na makakapagpasuso, makakapag-wash up at maitatago ang kanilang gatas.

Nabatid na ang Department of Labor and Employment (DOLE) Department Order No. 143/2015 ay nagkakaloob ng models at listahan ng lactation station para sa mga establisimiyento.

Ang lactation periods ay dapat na idagdag sa regular na oras sa breaktime para kumain at kasama sa binabayarang oras na hindi hihigit sa 40 minuto sa kada 8 oras na working period para sa tatlong beses na pagpapasuso.

Kaugnay nito, base sa isinagawang pag-aaral noong 2019 ng National Economic and Development Authority (NEDA) sa Pilipinas, nalaman na ang pag-aasawa at pagbubuntis ay dahilan ng malaking pagbaba sa labor force ng kababaihan na pinalala pa noong COVID-19 pandemic kung saan 2 milyong kababaihan sa mundo ang umalis sa trabaho. (Juliet de Loza-Cudia)