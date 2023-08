Bagyong Egay, Falcon bigong mapuno Pantabangan Dam

Sa kabila ng malala­kas na ulan na dala ng habagat at Bagyong Egay at Falcon, hindi pa rin napuno at nananati­ling kapos ang operation level ng Pantaba­ngan Dam sa Nueva Ecija.

Ayon kay Engr. Rosalinda Bote, department manager ng National Irrigation Administration – Upper Pampanga River Integrated Irrigation System (NIA-UPRIIS), tumaas na sa 188.40 metro ang lebel ng tubig sa dam hanggang alas-7:45 nang umaga kahapon mula sa 183 metro noong Hulyo 24.

Gayunman, malayo pa rin aniya ito sa operation rule curve ng dam na 208.18 metro at spilling level na 221 metro.

Umaasa si Bote na aabot ang tubig sa dam ng 210 metro pagsapit ng Nobyembre para maserbisyuhan ang mga lugar na sinusuplayan nito ng tubig sa tag-araw.

Mula sa Pantaba­ngan Dam ang irigasyon para sa 140, 000 ektar­yang mga bukirin sa Nueva Ecija at ilang lugar sa Bulacan at Pampanga. (Jojo de Guzman)