Ayaw kita cleavage? Daniel mahigpit sa pananamit ni Kathryn

Napansin ng mga solid KathNiel fan ang pagiging protective ni Daniel Padilla sa kanyang girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Viral nga ang isang video na kuha sa kasal nina Maja Salvador at Rambo Nunez sa Bali, Indonesia noong Lunes kung saan pinansin ni Joshua Garcia ang pagpapalit ng damit ng aktres.

Part ng entourage bilang cord bearer si Kath na suot ang dark green off shoulder gown at pare-pareho sila ng damit nina Maine Mendoza at Janella Salvador, at isa lang din halos ang look ng tatlo kasi iisang makeup artist, pati hairdresser ang nag-ayos sa kanila.

Pero sa after-party event nga ay nagpalit na si Kathryn ng white sleeveless dress at wala na ang pa-cleavage ng girlfriend ni DJ (palayaw ni Daniel).

Sabi nga ng mga netizen, mukhang sinabihan daw ni DJ si Kath na magbihis ng mas comfortable na suot para makagalaw ito ng maayos.

Sabi naman ng iba, obvious na ayaw ni DJ na litaw ang cleavage ni Kath, ha!

‘Yun na!

Anyway, ‘kaaliw rin ‘yung video na makikitang nagsasayaw at sobrang nag-i-enjoy sa dance floor si Kath habang nakamatyag lang sa isang sulok si DJ kasama ang mga kaibigan.

At heto pa, bago nga matapos ang party ay suot-suot na ni Kath and green coat ni DJ.

Pati ba mga braso ni Kath ayaw ni DJ na naka-display?

‘Katuwa lang! (Ogie Narvaez Rodriguez)