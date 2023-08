Arjo, Maine ‘di patatalo sa mga intriga

Sa Locarno, Switzerland naman ang next destination ng bagong kasal na sina Arjo Atayde at Maine Mendoza.

Dadalo ang mag-asawa sa 76th Locarno Film Festival in Switzerland para sa pelikula ni Arjo na ‘Topakk’ na magpi-premiere roon on August 7.

Tiniyak naman ng mag-asawa na sarili nilang pera ang kanilang gagamitin sa kanilang pag-travel.

“Arjo will go to Locarno as his film is part of the Locarno film fest. Our PERSONAL trip after that is at PERSONAL expense… out of our OWN pockets,” post ni Maine sa kanyang X account.

Ang bongga lang at hindi talaga patatalo sina Arjo at Maine sa mga nang-iintriga sa kanila. Eh, may iba kasi na gumawa ng isyu na baka budget ng actor-politician ang gagamitin nila sa Europe, ha.

At least, si Maine na mismo ang nagsabing sarili nilang pera ang gagastusin nila sa Europe trip nila, ‘noh?!

Eh sinegundahan din naman ng House of Representatives ang sinabi ni Maine na personal na pera ang gagamitin nilang mag-asawa sa European travel.

“No government funds will be spent as he will finance his trip,” sey ni House Secretary General Reginald Velasco.

Oh, ayan malinaw na, kaya sana tantanan na ng mga basher ang bagong kasal. Bigyan ninyo naman sila ng panahon para i-celebrate ang kanilang pagmamahalan. (Byx Almacen)