Abby, Jomari excited nang pakasal sa November

Mistulang mga dalagita at binatilyo sina Jomari Yllana at Abby Viduya, nang mapag-usapan ang kasal nila sa November.

Nagsimula nga ang chika dahil inamin ni Abby na ngayong balik na naman si Jomari sa car racing, nangangamba siya na baka maaksidente na naman ito. Una ngang naaksidente si Jomari noong 1997 sa car racing.

At heto nga at abala na naman si Jomari sa Motorsport Carnivale.

Pero hirit ni Jomari, naipakita naman niya kay Abby na safe ang car racing.

At ‘yun na nga, excited na ang dalawa sa kanilang kasal.

“Pero ang church wedding namin ay next year or ang latest siguro ay early 2025. Sa hometown ng parents ko sa Naga City gagawin ang church wedding.

“Ang sarap ng pakiramdam. Excited na nga kami sa Okada room namin. Hahahaha!

“We’re very very happy. Very very blessed.

“Okey na ako. Gagarahe na ako.

“I’m doing what I love, together with the one I love!” sabi ni Jomari, habang makikita naman si Abby na panay ang suklay ng buhok, na ang haba-haba nga raw, dahil sa sinabi ni Jomari.

So, ano ang feeling ni Abby sa sinabi ni Jomari?

“Matagal na siyang nakagarahe, ha! Hahaha

“Pero sanay naman na ako sa mga sinasabi niya. Si Jom kasi very vocal. And I love him so much!

“Sobrang excited na akong magpakasal. I’ve never gotten married before. I don’t know? Excited ako na parang kinakabahan.

“Hindi naman kinakabahan, kasi alam ko naman na this is it na, forever na. I’m very, very happy! Pareho kaming super happy!” sabi ni Abby. (Dondon Sermino)