4YO Sprint Race matindi bakbakan

NAGSAAD ng pagsali ang connection ng matitikas na kabayong sina Bravo at Attractive Force sa magaganap na “4-Year-Old & Above Sprint Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Agosto 20 (Linggo).

Tiyak na mapapahirapan sina Bravo at Attractive Force sa inaasam nilang titulo dahil mga pang-stakes races din ang mga naghayag ng paglahok sa 1,000-meter race.

Rerendahan ni Jonathan Flores si Bravo habang si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema ang gagabay kay Attractive Force sa karerang nakalaan ang P1.5M garantisadong premyo.

Ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Agi Daw, Ambisioso, Gomezian, Gusto Mucho, Life Gets Better, Main Event, Palauig, Stardust at Weather Lang.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P300,000, may P150,000 naman ang kukubrahin ng tersero habang P75,000, P45,000 at P30,000 ang fourth, fifth at sixth ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa rin ang breeder ng winning horse ng P75,000 habang P45,000 at P30,000 ang second at third.

(Elech Dawa)