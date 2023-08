Yuka Saso paldo ng P15M sa France

WALANG pasabog sa fourth at final round kay Yuka Saso ng Japan, nag-1-under 70 para makibuhol sa tersera sa wakas ng $6.5M (P356.2M) 23rd The Amundi Evian Championship sa Evian Resort Club sa Evian-Les-Bains, France nitong Linggo (Lunes sa Manila).

Kasama ang mga earlier round na 67-69-71, pumoste ang Fil-Japanese na pinapadrinuhan ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ng 7-under 277 para sumoyo sa five-way tie sa third place na may kalakip na tumataginting pa ring $283,278 (P15.5M).

Nagreyna si Celine Boutier ng France sa 68-270 para anim na palong tagumpay kontra Brooke Henderson ng Canada at kopoin ang $1M (P54.8M). May 70-276 si Henderson at nagkasya sa $587,967 (P32M).

May kagayang premyo ni Saso sina Celine Borge ng Norway, Gaby Lopez ng Mexico, A Lim Kim ng South Korea at Japanese Nasa Hataoka sa torneong nagsilbing 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023 Leg 18. (Ramil Cruz)