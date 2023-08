Wilbert, Yukii tandem mabenta sa mga fan

Ay bongga naman ang naging ending ng ‘Ang Lalaki sa Likod ng Profile’ na bida sina Wilbert Ross, Yukii Takahashi, ha!

Ang inaasahan kasi nilang malungkot na ending ay naging happy ending nga. Matapos nga nilang maghiwalay ng ilang taon, para hanapin ang mga sarili at unahin ang pag-unlad, heto nga at nagbalikan din sila.

May pasilip din sa kinahantungan ng mga career ng mga karakter nina Wilbert at Yukii bilang sina Bryce at Angge. At yes, maraming natutunang aral ang mga manonood sa ALSLNP.

Well, matuturing ngang tagumpay ang ‘Ang Lalaki sa Likod ng Profile’ dahil sa pagtutok ng 219,000 subscribers ng Puregold YouTube channel, na may 150,000 hanggang 300,000 views ang bawat episode.

“Isang panalo para sa retailtainment itong ALSLNP,” sabi ni Marketing Manager Ivy Hayagan-Piedad.

Sabi naman ng fan na si @easterlizaborcelis, “Grabeng ganda. More please. More projects para sa kanila!”

At sigaw ng maraming fan, “Sana magkaroon ulit ng Yukii-Wilbert projects.”

Anyway, maaari pang makibahagi sa fandom ng ALSLNP at mapanood ang nakaraang mga episode, na nakatampok sa opisyal na Puregold YouTube Channel. (Dondon Sermino)