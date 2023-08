Wapakels kahit baha; 105 pares nagpakasal

Kahit hanggang tuhod ang tubig-baha sa mga pangunahing kalsada, dulot ng bagyong ‘Falcon’ na sinundan pa ng ‘Habagat”, hindi ito naging hadlang sa may 105 na pares na mag-isang dibdib sa idinaos na libreng ‘Kasalang Bayan’ sa Malabon City, kahapon.

Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval kasama ang asawang si dating Congressman Ricky Sandoval ang seremonya ng kasal na ginanap sa Malabon City Sports Complex.

Ang ibang ikinasal ay may mga dalang sariling sasakyan patungo sa lugar ng pagdarausan, habang ang iba sa kanila ay sumakay ng tricycle at hindi inalinta ang pagbuhos ng ulan at baha sa mga kalsada, maging legal lamang ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakramento ng kasal.

Nagpasalamat naman ang mga ikinasal sa proyekto ng pamahalalang lokal dahil anila, wala na silang gagastusin sa kanilang pag-iisang dibdib. (Orly Barcala)