UM student nakaiskor ng 99.5% sa Japanese Language Proficiency Test

Namamayagpag ngayon sa Japan ang isang estudyante ng University of Manila (UM) matapos itong maka-score ng 99.5% sa Japanese Language Proficiency Test.

Scholar ng UM si Jan Ellaine Bitara na kabilang sa laksa-laksang estudyante na kumuha ng Japanese language proficiency test na magkasanib na pinangasiwaan ng Japan Foundation and Japan Exchanges and Services.

“118 out of 120” lang naman ang iskor ng batang henyo sa nasabing exam.

Sa kanyang post sa social media, pinasalamatan ng kanyang inang si Mayeth ang pamunuan ng UM dahil hindi aniya matutupad ng kanyang anak ang pangarap nitong makapag-aral sa Tokyo kundi dahil sa de-kalidad na edukasyon na kanilang itinuturo sa mga estudyante.

“Studying in Japan is a great opportunity for her to learn more about Japanese language, culture, and cuisine. And we are also proud to share that she was one of students chosen to represent and promote our country, the Philippines, in another school at Okinawa, Japan. She was able to provide insight about how wonderful our country is from afar,” ani Mayeth sa kanyang post.

Lubos aniya ang kanyang pasasalamat kay UM president Dr. Emily De Leon at sa exchange program ng unibersidad para sa pag-aaral ng kanyang anak sa Tokyo na sabi niya ay magsilbi sanang inspirasyon sa iba pang mag-aaral na nangangarap na marating din ang kinalalagyan ni Jane Ellaine.

Binigyang-pugay din ni Mayeth ang mga guro ng kanyang anak na sina Prof.Marjorie Borces at Rochelle Anne Fallorina dahil sa paggabay at suporta nila kay Jan Ellaine bago pa man ito nagtungo sa Japan.

Sila aniya ang tumulong sa kanyang anak para makapasa ito sa JLPT-N5 at maka-iskor ng 118 mula sa 120 questionnaire.

Samantala, nangako naman si De Leon na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon sa kanilang mga mag-aaral para marami pang Jane Ellaine ang maging produkto ng kanilang unibersidad.

na aniya ay isa ng garantiya ng kanilang tagumpay sa buhay basta magsikap lang at higit sa lahat ay magtiwala sa gabay at biyaya ng Diyos.