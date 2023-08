‘The Victor’, icon na sariling atin!

Nakadaan ka na ba sa C5 nourthbound bandang Ortigas Flyover? Maaring nadaanan at nasulyapan mo na ang bagong art installation sa lugar.

Hindi mo na kailangan pang pumunta saAmerika para makita ang iconic na Statue of Liberty sa New York dahil sa Pilipinas ay mayroon na rin tayong pwedengipagmalaki na kung tawagain ay “The Victor“.

Ang “The Victor” ay makikita natin sa Bridgetown, Robinsons Land malapit sa isang tulay na pinagkokonekta ang Pasig at Quezon City. Isa itong hugis ng tao na 60-metro ang taas, katumbas ng 20 storey high at nakataas ang kanang kamay natila ba siya ay nagwagi. Gawa ito sa bakal at idinisenyo ng isangFilipino-American artist na si Jefre Manuel-Figueras.

Ayon sa Robinsons Land Corp, kikilalanin ito bilang world’s tallest art installation na tiyak na magiging bagong Instagram worthy hotspot sa lugar at totoo naman dahil madalas na itongdayuhin at pasyalan ng mga tao para masilayan ang “tallest lighting projection” art installation in the world. Ang light projection ay ang proseso ng paglikha ng iba’t ibang imahe saisang surface gamit ang ilaw. Ibig sabihin nito ay maaringmagbago ang disenyo/ kulay ng “The Victor” depende sa klaseng ilaw na itututok sa kanya.

Nakakalungkot lang ang ilang Filipino mindset na nagsasabingsayang naman daw ang perang pinagpagawa dito. Sana ay nagpatayo na lang daw ng bahay para sa mahihirap. Mahiraptalagang i-please ang lahat pero sana isipin din natin na pag- aariito ng pribadong kumpanya ng Robinsons Land at anuman ang gusto nilang gawin sa kanilang lupain ay desisyon nila at labasna tayo.

Hindi namanako artist o arkitekto pero para sa pananaw ng simpleng mamamayan na gaya ko, ina-appreciate ko ang ganitong mga iconic art piece. Para sa akin ay malakingkontribusyon na ito para magkaroon tayo ng world classlandmark na atin lang. Ang ganda pa ng ipinaparating nitongmensahe na sumisimbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng dalawang bayan maging ng mga mamamayan nito. Parang one mind, one soul ang peg.

Marami nang itinayong architectural structure si Figueras saiba’t ibang panig ng mundo gaya ng ‘The Beacon’ at ‘The Code Wall’ sa Florida. Siya din ang arkitekto ng mga art works ng Robinson sa Naga at San Pedro, Laguna at ang `Time Sculpture’ sa SM Megamall complex kung isang estatwa ng lalaki na gawasa salamin at bakal ang nakatingin sa kanyang relo nanagpapaalala na mahalaga ang oras.

Itinayo ang ‘The Victor’ para magsilbing beacon of unity nasumisimbolo sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Personal kong pinuntahan ang lugar para makita ito at talagang amazingat kahanga-hanga ang ganitong mga obra. Nakakagulat ang taasng estatwa kaya’t mapapaisip ka tuloy na hindi kaya itomatumba kapag may bagyo at malakas na hangin o kaya lindol? Malawak ang lugar at masarap pasyalan. Marami na ngangnaglalakad at nagdya-jogging lalo na sa umaga dahil perfectitong venue sa exercise. Hindi imposibleng dumugin na rin itong maramin tao dahil sa IG worthy ang premiere destination estate. At ang latest chicka, dito gagawin ang PBA Run saSeptember 24, 2023. Oh di ba may bagong venue na ang mgafun run!

Sino ba si Jefre? Siya ay isang award winning public artist nanakabase sa Chicago, Illinois na mula sa isang Filipino family saSan Pedro, Laguna at Sto.Domingo, Ilocos Sur. Kinilala bilangEmerging Artist of the Year noong 2012 at nagwagi samaraming sculpture competition sa iba’t ibang bansa.

Nakaka-proud ang ganitong mga obra na hindi mo madalasmakita sa mga malls o mga pasyalan. Simple at relatable ang mensahe kaya kahanga-hanga ang ganitong mga legacy na gawaat tatak Pinoy. Mahalin natin ang sariling atin!

Kung may nais kayong i-share na ganap o kuwento sa inyongbuhay na naghahatid ng inspirasyon, maari itong i-email saviel0715_2000@yahoo.com o hanapin lang sa ako sa aking FB page.