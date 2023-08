Teves, 12 pa minarkahang terorista

Itinuturing na ng Anti-Terrorism Council (ATC) bilang terorista ang suspendidong si Negros Oriental Rep. Arnolfo ‘Arnie’ Teves Jr. at 12 iba pa dahil sa umano’y pagiging utak sa pagmasaker kay Gov. Roel Degamo at 10 iba pa.

Base sa ATC Resolution No. 43 na may petsang Hulyo 26, inakusahan din sina Teves na nasa likod ng iba’t ibang anyo ng terorismo kabilang dito ang pagpaplano, pagsasanay, paghahanda at pakikilahok sa iba’t ibang gawaing terorista sa lalawigan.

Pinangalanan din ng konseho ang nagtatagong kongresista bilang lider ng tinawag nitong ‘Teves Terrorist Group’.

Kasama sa mga kinikilalang terorista ang kanyang nakababatang kapatid at dating gobernador na si Pryde Henry Teves at ang kanyang umano’y bagman na si Marvin Miranda, Rogelio C. Antipolo, Rommel Pattaguan, Winrich B. Isturis, John Louie Gonyon, Daniel Lora, Eulogio Gonyon Jr., Tomasino Aledro, Nigel Electona, Jomarie Catubay at Hannah Mae Sumero Oray.

Samantala, tumatanggi pa ring umuwi sa bansa ang kongresista dahil iginigiit nitong wala siyang kasalanan o anumang kina­laman sa pagpatay kay Degamo at iba pa.

Gayunman, idiniin ng ATC na bago pa man paslangin si Degamo ay idinadawit na si Teves at ang kanyang umano’y armed group sa ilan pang insidente ng pagpatay sa Negros Oriental.

Sa halip na magsampa ng kaso, tumahimik na lang umano ang pamilya ng mga biktima ng grupo nina Teves dahil sa takot na resbakan sila ng mga ito.

Samantala, sinabi naman ng kongresista na hindi na siya nagulat sa pagtawag sa kanya at iba pang malapit sa kanya bilang mga terorista. (Juliet de Loza-Cudia)