TAPE, GMA ‘dinaga’ sa pasabog ni Sotto

Hinarang ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) at GMA Network Inc. ang pagharap ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa hearing ng kasong isinampa ng TVJ laban sa kompanya ng mga Jalosjos at ng tv network.

Dahil dito, naunsyami ang pag-upo ni Sotto sa witness stand sa ikalawang hearing ng kaso sa Marikina Regional Trial Court nitong Lunes ng hapon.

“Hearing was postponed. Ayaw ng GMA at TAPE na mag witness ako. Kailangan daw judicial affidavit muna. Pinagbigyan nun judge,” paglalahad ni Sotto sa Abante.

Binigyan ito ng korte ng tatlong araw para maisumite ang judicial affidavit.

Ang hearing ay kaugnay ng kasong inihain ng TVJ laban sa TAPE at GMA Network dahil sa umano’y copyright infringement at unfair competition. Hiniling din ng mga complainant na magpalabas ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pa-ngalan ng programang “Eat Bulaga” o “EB” sa GMA-7.

Humingi rin sila ng P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “Eat Bulaga” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P5.827 milyon kada araw na kita ng “Eat Bulaga”.

Nauna nang sinabi ni Sotto na tiwala siyang papanigan ng korte ang kanilang petisyon dahil si Joey de Leon ang nakaimbento ng pangalang “Eat Bulaga”, habang si Vic Sotto naman ang gumawa ng jingle ng programa

Palaban naman ang kampo ni Jalosjos at umaasang sa kanila papanig ang korte.

“They are just claiming naman what they o-wn,” sabi ni Atty. Maggie Abraham-Garduque.