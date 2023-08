Sydney Sy-Tancontian makikipagbalibagan

KAKATAWANING muli ni many-time World Sambo medalist at Southeast Asian Games multi-awarded Pinay athlete Sydney Sy-Tancontian ang bansa sa paglahok sa Cup of the President of the National Olympic Committee of Armenia Gagik Tsarukyan 2023 simula Agosto 4 sa Yerevan, Armenia.

Pilit makikipagbalibagan ang 22-anyos na dating University of Santo Tomas student-athlete sa pinakamahuhusay na manlalaro sa women’s +80kgs heavyweight division simula sa Biyernes.

“We’re expecting tougher matches against the best athletes in the world in this tournament, kasi kapag nasa level ka na ng ganyan, paniguradong malalakas ang makakalaban. But knowing Sydney, magagamit niya nang husto iyong experience at skills niya sa laro,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation Inc. President Paolo Tancontian sa Abante Sports.

Bukod umano sa solong bubuhatin ni Sy-Tancontian ang bandila ng bansa, mag-isa rin itong lalaban na walang coach na gagabay sa kanyang laro dahil sa may kabigatan ang pamasahe patungong torneo, kung saan patuloy pa ring sinusuportahan at inaalalayan ng Philippine Sports Commission (PSC).

“Imagine nag-iisa siya at walang coach kasi sa mahal ng tickets papunta dun (Armenia). Though we’re very grateful kina PSC Chairman Richard Bachmann and Commissioner Fritz Gaston for the continuing support, at higit sa lahat kay Lord, na nawa’y gabayan sa laro si Sydney.”

Huling beses sumabak sa pandaigdigang kumpetisyon si Sy-Tancontian sa FISU (International University Sports Federation) University World Cup Combat Sports noong isang taon. (Gerard Arce)