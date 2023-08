Sulit ba? Iba’t ibang epekto ng online dating

Looking for the one?

Mapapa-sana all ka na lang sa mga taong nakakahanap ng the one o partner sa buhay sa mga online dating app kaya sino ba namang hindi maeenganyong subukan ito?

Pero hindi lahat ay pinapalad na makahanap ng true love dahil may mga nakakaranas din ng sakit sa puso, may mga gino-ghost, habang ang iba naman ay nauuwi lang sa friend zone!

Anu-ano nga ba ang magaganda at hindi magagandang maidudulot ng dating app?

Tunay ngang marami ring nakakahanap ng tunay na relasyon at pagmamahal sa dating app.

Bukod sa madaling makakilala ng bagong tao sa iyong buhay, madali mo rin silang maa-unmatch kung hindi sila ang klase ng tao na iyong tipo.

Pwede ring makipag-usap sa kahit na sino at piliin kung sino ang iyong makaka-match at makaka-vibes!

Pero dahil ito nga ay online, asahan na ring maaaring magkaroon ng mga misunderstanding.

Maaari ka ring maging biktima ng catfish kaya naman kinakailangan pa rin ang dobleng pag-iingat.

Mayroon ding mga nakakaranas ng online harassment mula sa mga masasamang nilalang na mamimilit sa mga nais nilang pasok sa “online dating red flags.”

Kaya bago pa man sila i-block o i-unmatch ay nakapagdudulot na ng toxicity at depression sa ibang mga nabibiktima nito.

Gayunpaman, huwag matakot na pasukin ang online dating apps basta maging mabusisi lamang sa mga taong iyong kikilalanin.

Beterano man o baguhan sa pakikipagdate online, malay mo naman, ito na pala ang susi sa iyong one true love! (Natalia Antonio)