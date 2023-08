Sisi Rondina, Choco papatigas sa VTV Cup

MAGPAPALAKAS para sa susunod na PVL conference ang Choco Mucho Flying Titans sa pagbomba sa VTV International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai, Vietnam.

Haharabas para sa Flying Titans ang dating University of Santo Tomas Golden Tigresses duo na sina high-flyer scoring leader Chery Ann “Sisi” Rondina at Caitlyn Viray.

Inihayag ng Tap Chi Bong Chuyen page na buo na ang pitong koponan na nakatakdang maghampasan para sa 17th edisyon ng taunang kumpetisyon na pansamantalang natigil dulot ng COVID-19 pandemic.

Ang VTV Cup ay inorganisa ng Volleyball Federation of Vietnam (VFV) na pangunahing sponsor ang Vietnam Television, kung saan ang host country ang may hawak ng pinakamaraming kampeonato sa lima, habang ang huling nagkampeon rito ay ang NEC Red Rockets mula Japan.

“Recently, VTV Cup 2023 has officially announced a HUGE guest lineup for the return after 4 years. These are National Teams and Clubs from Vietnam, Mongolia, Philippines, Australia, Japan and Korea,” ayon sa Facebook post ng nasabing page.

Makakatapat ng Choco Mucho, na kagagaling lamang sa fifth place finish sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference ang dalawang koponan galing Vietnam, Old Ass National Association mula Mongolia, Australian HQ, Kansai University galing Japan at Suwon mula South Korea.

Pangungunahan muli ng 26-anyos mula Cebu ang Flying Titans pagdating sa iskoring nang kumana ito ng kabuuang 104 puntos mula sa 91 spikes, walong blocks at limang aces sa preliminaries ng PVL.

Bukod kay Rondina, naging malaki rin ang ipinakitang pagbabago sa laro ng kaliweteng si Viray na naglalaro bilang opposite hitter na nakakapagbigay ng suporta sa koponan habang nagpapagaling ang kapalitang star player na si Kat Tolentino. (Gerard Arce)