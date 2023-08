PhilHealth tuloy serbisyo kahit kulang security

Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na tuloy pa rin ang kanilang serbisyo kahit naghahanap pa ng bagong security agency na magbabantay sa kanilang mga tanggapan.

“Ang pagtigil ng security services sa aming tanggapan sa Pasig City ay pansamantala lamang habang kinukumpleto na sa kasalukuyan ang pagtatalaga ng bagong security agency alinsunod sa mga panuntunan sa ilalim ng Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Law,” ayon sa liham na pinadala sa Abante ni Rey T. Baleña, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth.

Aniya, upang patuloy na matiyak ang seguridad ng mga kawani at mga pumupunta sa PhilHealth ay mahigpit nilang ipinapatupad ang Physical and Environmental Security policies kung saan ang lahat ng mga kawani ay may bahagi sa pagsasakatuparan ng mga protocol habang wala pang itinatalagang bagong security provider.

Idinagdag pa ni Baleña na may nakatalaga pa ring security personnel sa mga kritikal na lugar gaya ng data center, motor pool sa basement ng gusali at sa Quezon City at sa kanilang warehouse sa Marilao, Bulacan.

“Amin pong tinitiyak na hindi nito maaapektuhan ang tuloy-tuloy na pagseserbisyo sa lahat ng mga miyembro at ospital na nagsasadya sa aming tanggapan,” saad ni Baleña.