Nanood lang ng ‘Barbie’: Heart dinumog sa mall, parang may premiere night

Manonood lang naman ng pelikulang ‘Barbie’, pero parang biglang nagkaroon ng event o premiere showing si Heart Evangelista sa isang mall sa Sorsogon.

Dinumog si Heart ng mga tao na akala mo ay lalabas sa isang programa o kaya ay dadalo ito sa sarili niyang film event.

In-upload ng official videographer ni Heart na si Edward Berthelot ang eksena kung saan mapapanood na sinusundan ang actress-fashionista ng mga tao habang naglalakad ito sa loob ng mall, nakasakay sa elevator at kinukunan kung saan man siya magpunta.

Sanrekwang security guards ang nakapalibot kay Heart habang naglalakad siya. Mayroon din personal bodyguards bukod pa sa kanyang buong team na kasama.

Literal na humakot si Heart ng dami ng tao sa kanyang pagrampa sa mall, na ayon sa caption ni Edward ay manonood lang ng ‘Barbie’ ang misis ni Senator Chiz Escudero.

She just wanted to go to watch Barbie and go to the mall with all the team, and this is what happened. #HeartEvangelista #philippines #sorsogon.”

Gaya ng pagkakilala kay Heart ng marami, nagpaunlak naman siya sa mga taong nais magkaroon ng larawan sa kanya.

Samo’t saring reaksyon naman ang ipinukol ng netizen sa nasabing eksena ni Heart.

May nagsabing dapat ay hindi ginawan ng video ang pagrampa ni Heart kung gusto nito ng privacy.

Sinupalpal naman ng mga fan ni Heart ang komentong ‘yon at sinabing isang social media influencer si Heart kaya dapat lang na kunan ng video ‘yon.

Well…