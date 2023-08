Mister ng lady solon pinakyaw paninda sa designer shop

Sino raw itong mister ng lady solon ang namili sa isang bigating mall sa Makati City at namak¬yaw ng mga paninda sa isang shop doon?

Napag-alaman ni Mang Teban na ang may-ari ng shop pa raw ang nag-asikaso sa VIP client na bansagan nating RP as in Republic of the Philippines. Namili raw ito ng mga mamahaling damit, sapatos at accessories.

Noong magbabayad na ito, aba’y halos abutin daw ng P400,000 ang mga pinamili nito. Eh kasi ba naman, pawang mga designer item ang paninda sa shop na galing pa sa UK, as in United Kingdom at hindi ukay-ukay.

Nakangiti pa raw ang mister ni congresswoman sabay lapit ng kanyang bagman. Mapapasigaw ka ng “anak ng jueteng!” dahil limpak-limpak na salapi pala ang bitbit nitong alalay.

Ang classic nito, may amuyong din itong mister ni congresswoman, ‘yon bang estilo ng “Pambansang Anino” ng isang laos na boksingero.

Ito raw ang kumuha ng apat na strap ng tig-P1,000 sa kahera. Biniro pa raw itong amuyong na baka mag-tip ng isang strap ng pera sa kahera.

Marami raw ang nayabangan sa mister ng kongresista, pati na sa pambansang amuyong nito, animo’y nakapasok sa mall ang Bagyong Egay dahil sa dalang hangin nito.

Pintahan n’yo na. Hindi masyadong kilala si mister pero ang asawa nito ay kongresista sa isang malayong lugar sa Luzon samantalang si pambansang amuyong ay dating kinasuhan sa pera.