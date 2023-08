Miami Heat handa itapon 4 players mabingwit lang si Damian Lillard

KAHIT maraming sumasalto ay sisikapin pa rin ng 2022-2023 NBA season runner-up Miami Heat na makuha si Portland Trail Blazers star Damian Lillard.

Pinaplantsa na ng Heat ang mga dapat na offer para makuha nila si Lillard at madagdagan at kanilang pwersa sa susunod na NBA season.

“The latest surrounding Damian Lillard and the potential offer the Miami Heat have been preparing with 3-to-4 first-round picks,” tweet ni Shams Charania ng The Atheltic.

Nakaraan lamang ay naghayag si Lillard na nais nitong ma-trade at sa Miami ang gusto niyang tawiran ng bakuran.

Naging maugong ang pahayag ni Lillard at umabot pa sa puntong winarningan siya at ang kanyang agent na si Aaron Goodwin ng NBA na tumigil sa kakadakdak kaugnay sa team na gusto nitong lipatan.

Naglaro si 33-year-old Lillard sa Portland ng 11 seasons matapos siyang ma-draft bilang sixth overall noong 2012, nag-average ito ng career-high 32.2 points per game.

Kaya naman malaking bagay ang numero ni Lillard sa iskoring para makatulong sa kampanya ng Heat sa 2023-2024 NBA season.

Kapag nagkasundo sa usapan, makakatuwang ni Lillard sa Miami sina Jimmy Butler at Bam Adebayo. (Elech Dawa)