ISANG maulan na linggo sa ating lahat. Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan, uso na naman ang trangkaso, lagnat at sinamahan pa ng nagbababalik na dengue sa bansa natin.

Nais kong batiin ang ang mag-asawang Boy Cantada at Tonette para sa kanilang anniversary. Ito ay sa paanyaya ng many time member ng National Team for Golf na si Gerard Cantada.

Gayun din ang kanyang kapatid na si Therese na nasa sa shooting naman ang husay. Nakabase na si Therese ngayon sa Philippine Consul sa Greece.

Ang daming kaibigan ang nagsidalo sa simpleng misa para sa mag-asawa, naispatan ko din sa CANTADA SPORTS CENTER sina team manager ng PABL na si Col. Austria ng Philippine Army na mahilig sumuporta sa basketball noong 80s.

Kasama din namin sa table si Atty. Reginaldo Oben ng PBL Toyota noong mga 2000 naman, dati siyang may team na halos Letranista ang mga player.

Ang bumabandera sa team nila ay si Joe Devance. Nakita ko din ang Jungolf champion na si Juami Rocha, nakasama ko din siya sa isang golf flight noong araw.

***

Usapang Kai naman.

Sana matuloy sa paglalaro si Kai sa Gilas, ang dami pa dapat plantsahin sa panig ng Gilas.

Kung commitment ang pag-uusapan, sumang-ayon na si Kai na maglalalaro siya, pero siyempre maraming mga maliliit na detalye ang kailangan ayusin tulad ng kontrata.

Wala nang libre ngayon mga ka-SBP at ka-gila Gilalas, kung appearance nga o guesting halos umaabot ng 100k-200k ang bayaran sa volleyball at basketball eh.

Ang pinag-uusapan dito ay basagan ng mukha at karangalan para sa bansa pagdating sa FIBA WORLD CUP. Kaya pilitin dapat ng SBP/Gilas na maging patas kay Kai Sotto.

Hindi pwedeng puro playing time ang ipapangako ni Pareng Chot kay Kai, tandaan natin, may Brownlee at June Mar pa ang Gilas kaya walang katiyakan ang sitwasyon ni Kai sa team. Baka nga role player pa ang bagsak ni Kai sa Gilas eh kapag nag-maoy si Pareng Chot.

Anyway, good uck sana matapos na ang nego sa Gila/SBP at Team Kai.