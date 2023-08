LPG sumirit presyo

Tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas (LPG) ng P4.55 per kilogram nitong Martes, August 1, kasabay ng pagtaas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene.

Sa isang advisory, inihayag ng Petron Corp. na magpapatupad sila ng pagtaas sa presyo ng LPG ng P4.55 per kg. Ito ay katumbas ng P50.05 dagdag sa bawat 11-kg tank ng cooking gas.

Tumaas din ang presyo ng AutoLPG ng P2.54 per liter.

“These reflect the international contract price of LPG for the month of August,” ayon sa Petron.

Nagtaas din ang Solane sa presyo ng LPG ng P4.55 per kg.

Dalawang buwan na nagpatupad ng rollback sa LPG ang mga kompanya ng langis bago nagpatupad ng dagdag presyo nitong Martes.