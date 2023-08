Kasal itinuloy kahit lubog sa baha ang simbahan

Para sa dalawang taong nagmamahalan, sabi nga ay hahamakin ang lahat masunod ka lamang.

Sino ba naman ang mag-aakalang lulubog sa baha ang simbahan kung saan magpapakasal sina Dianne Victoriano at Paulo Padilla noong Linggo,Hulyo30?

Pero hindi napigilan ng baha ang kasal nina Dianne at Paulo, ayun at kahit nakababad sa baha ay nangako sila sa bawat isa na sa hirap at ginhawa ay magsasama silang dalawa.

Marami ang kinilig sa mga larawan at video na ipinost ni Maria Jasmin Halili habang nakikitang naglalakad sa gitna ng binahang makasaysayang Barasoain Church sa Malolos ang bride na si Dianne Victoriano. Ikinasal siya kay Paulo Padilla na pinsan ni Halili.

“Walang bagyo o baha sa dalawang taong nagmamahalan, kaya tuloy ang Kasal!!” caption ni Halili sa mga larawan ng bagong kasal.

Sa sobrang tuwa ay itinulad pa niya ang kasal ng dalawa sa isang eksena sa romantic comedy film na Crazy Rich Asians pero Bulacan version naman.

Sabi niya, dalawang buwan nang naka-set ang kasal at natiyempo lang talaga ito sa paghambalos ng Bagyong Egay na nagpalubog sa maraming bayan sa Bulacan.

Dagdag niya, hindi naman ito pwedeng i-postpone at baka magkatotoo ang pamahiin ng matatanda na mamalasin ang dalawa.

Blessing in disguise nga raw kasi trending at talagang nag-viral ang kasal nila. In short, instant celebrity sila dahil kay ‘Egay.’