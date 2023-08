Kakakilig! Alexa great partner – KD

Lumabas na ang characters na Angela at Elon nina Alexa Ilacad at KD Estrada sa teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Unang eksena pa nga lang daw ay may chemistry na ang dalawa na nagbigay kilig vibes sa kabila ng mabigat na tema ng teleserye.

Alam naman natin na mahusay na aktres si Alexa Ilacad kaya inabangan ng manonood ang teleserye acting performance ni KD.

Walang dapat ikalungkot si KD dahil pinuri at magaganda ang sinabi ng mga netizen sa kanyang performance.

“KD’s delivery here is excellent! This man always impress me. He portrayed Elon so well. Also, Alexa’s shifting of emotions here deserves to be applauded. The chemistry of these two is something to look forward. I’m so invested already,” caption ng isang viewer sa X app.

Maliban sa LoiNie nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ay ang KDLex nga ang isa sa pinakaaabangan sa teleserye.

“THE HYPE IS REAL! We’re only a few episodes into #PiraPirasongParaiso but we are already hooked. We are excited to see how #ELONxANGELAStoryUnfolds, and we know that #KDLex will continue to deliver an outstanding performance. It’s lit!”sey pa ng isa pang viewer.

Samantala, trending ang clip ng livestream ng KDLex kung saan tinawag na best partner ni KD si Alexa.

Kailan naman kaya tatawaging best girlfriend ni KD si Alexa? Naku, sana nga sagutin na ni girl si boy, ha!

Go, go, go, KDLex!

Bonggels!