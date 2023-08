Kahit may India export ban, El Niño: ‘Pinas hindi kakapusin sa bigas – PBBM

Nananatiling maaasahan ang supply at demand ng bigas sa Pilipinas sa kabila ng nagbabadyang epekto ng maraming mga kadahilanan kabilang ang desisyon ng Russia na umatras mula sa Black Sea Grain Initiative, ang desisyon ng India na ipagbawal ang pag-export ng bigas, at ang El Niño phenomenon, ayon sa Department of Agriculture (DA).

“As of today, we are looking at, you know, sound pa rin naman iyong supply and demand natin,” sinabi ni DA Undersecretary Mercedita Sombilla sa mga mamamahayag sa isang press briefing sa Malacañang nitong Martes.

Sa kabila ng positibong ulat, sinabi ni Sombilla na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na siya ring kasabay na kalihim ng DA, ay nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng epekto ng tatlong pangunahing pandaigdigang isyu sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas.

Sinabi ni Sombilla na kailangan nilang pag-usapan ang mga paraan upang mapagaan ang karagdagang epekto ng tatlong pandaigdigang isyu “na lumalawak na ngayon” habang binigyang-diin niya na handa ang DA na pataasin ang produksyon ng bigas sa Pilipinas.

“Naghahanda na kami. ‘Yong production hanggang second quarter, meron tayong parang 39 days na stocks tapos tuloy. Nag-preposition na ang DA ng mga paraan kung saan mapapalaki natin ang produksyon,” sabi ni Sombilla.

“Ang pinakamalakin produksyon ng bigas ay darating pa rin minsan, kung hindi katapusan ng Setyembre, minsan sa Oktubre. So dagdagan natin ang ating supply, at siyempre, ang usual na supply na makukuha rin natin sa imports,” dagdag nito.

Binigyang-diin din ni Sombilla na ang presyo ng bigas sa merkado ay maaaring maiugnay sa mga epek¬to ng pagtaas ng presyo ng pataba at halaga ng gasolina, na pabago-bago pa rin pangunahin dahil sa Black Sea Grain Initiative.

Bagama’t may mga hindi matatag na paggalaw sa Black Sea Grain Initiative, binigyang-diin ni Sombilla na magdudulot ito ng “very minimal effect” sa merkado ng Pilipinas katulad ng epekto sa desisyon ng India na ipagbawal ang pag-export ng bigas.

Binigyang-diin niya, gayunpaman, na maaaring lumitaw ang isang problema depende sa kung paano tutugon ang ibang mga bansang nag-e-export sa mga pandaigdigang kaganapan ngunit mahigpit na sinusubaybayan ng DA.