Joseph Lawrence Rivera hari sa FIDE Rated Under-20 Chess

PINAGBIDAHAN ni Pinoy woodpsuher Joseph Lawrence Rivera ang katatapos lang na 2nd leg ng Rizal Invitational FIDE Rated Standard – Under 20 na nilaro sa Pasig City, Lunes ng gabi.

Ipinatupad ang six rounds Swiss System, winalis ni Rivera ang lahat ng nakatunggali upang magkampeon sa nasabing two-day tournament.

Kinaldag ni No. 3 seed Rivera sa sixth at last round si Jeremy Marticio, habang nakipaghatian naman ng puntos si Al-Basher Buto kay Angele Tenshi Biete.

Nakopo ni Buto ang solo second place matapos ilista ang 5.5 points, third placer si Christian Mendoza na may limang puntos.

May five points din si Marticio subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay lumanding ito sa pang-anim na pwesto.

Sina Charls Leandro Marcellano at Cedric Kahlel Abris na may tig-limang puntos din ang kumuha ng fourth at fifth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)