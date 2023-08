Jordan Clarkson pass sa China mini tourney

HINDI makakasama ng Philippine men’s basketball team na Gilas Pilipinas ang Filipino-American na si Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa NBA sa mini-tournament sa China bilang paghahanda pa rin sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25.

Ayon mismo sa head coach ng national squad na si Chot Reyes, hindi makakalahok si Clarkson sa China tournament at didiretso na ito sa Maynila ilang araw bago ang World Cup.

Didribol ang Gilas sa Heyuan WUS International Basketball Tournament sa China.

“He won’t play in China. He might just go straight here in Manila,” sagot ni Reyes sa panayam ng News5 reporter na si Martie Bautista.

Bukod kay Clarkson, wala rin sa China pocket tournament sina Kai Sotto at Scottie Thompson, na kapwa mayroong mga iniindang injury.

“Scottie is also staying,” ayon naman kay longtime national men’s team manager Butch Antonio.

Ekis din ang dalawang naturalized player na sina Justin Brownlee at Angelo Kouame.

Nagpapagaling pa rin at nagpapahinga si Sotto dahil sa masakit na likod na natamo nito sa 2023 NBA Summer League sa koponan ng Orlando Magic.

Kahapon ay bumiyahe na ang Gilas patungong China para sa torneong magsisimula ngayong Miyerkoles. (Abante Sports)