Holy hour bayad-puri sa nilapastangang ‘Ama Namin’

Iniutos ni Cubao Bishop Honesto Ongtioco sa lahat ng parokya at religious community sa diyosesis na mag-alay ng Holy Hour sa unang Biyernes sa Agosto 4 bilang pagbabayad-puri sa paglapastangan sa panalangin ng ‘Ama Namin’.

Ayon sa Obispo, ang pag-awit sa panalanging itinuro ni Hesus sa hindi angkop na lugar at pagdiriwang ay pambabastos at pagpapawalang halaga sa panalangin.

“I ask all the parishes and religious communities to offer the Holy Hour for the First Friday of August in reparation for the sacrileges against our Lord,” ayon sa Obispo.

Ayon sa Obispo nakapaloob sa ‘Ama Namin’ ang paghahayag ng dakilang pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kasalanan gayundin ang pagturing sa sangkatauhan bilang mga anak kaya’t dapat itong bigyan ng ibayong pagga­lang.

Magugunitang inalmahan ng mayor­ya ng mga Katoliko ang nag-viral sa social media noong Hulyo 10 na video ng drag performance ni Pura Luka Vega habang inaawit ang ‘Ama Namin’ sa isang party. (Juliet de Loza-Cudia)