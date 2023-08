Garen Diagan sisikwatin WBO minimumweight belt

SUSUBUKANG agawin ni Filipino boxer Garen “Hellboy” Diagan ang World Boxing Organization (WBO) minimumweight title ni Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo na idedepensa nito sa unang pagkakataon sa Coliseo Roberto sa Agosto 26.

Mayroong two-fight winning streak ang 27-anyos na si Diagan (10-3, 5KOs) mula General Santos City matapos makamit ang split decision na panalo kay Vietnamese Huu Toan Le nitong Marso 25 sa Saigon Sports Club sa Ho Chi Minh City.

Pinatumba niya naman sa seventh round si dating IBO minimum titlist at dating WBC challenger Simpiwe “Chain Reaction” Konkco noong Oktubre 1, 2022 sa Time Square, Menlyn sa South Africa.

Ito ang unang pagkakataon na sasabak sa world title fight si Diagan na minsang hinawakan ang Philippine Boxing Federation light flyweight title noong 2019, subalit nabigong masungkit ang WBC Asian light fly kay Danai “Laser Man” Ngiabphukiaw ng Thailand noong Hulyo 30, 2022 sa Suamlum Night Bazaar sa Bangkok, Thailand.

Ilang buwan pa lamang nang magtala ng panibagong rekord ang 26-anyos na southpaw na si Collazo (7-0, 5KOs) nang maging pinakamabilis na kampeon sa Puerto Rico sa pitong laban pa lamang nang paayawin ang dating kampeon na si Melvin “Gringo” Jerusalem sa pagtatapos ng seventh round nitong Mayo 27 sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California sa Amerika.

“I am extremely happy. I see this, and I cannot believe it. I have worked very hard to obtain this title. I want to thank my family, my parents, my wife, and my team. To Miguel Cotto Promotions, Golden Boy Promotions and the WBO for leading me the way they have. I am a champion and now I will work harder to defend it for the pride of my family, my town of Villalba and all of Puerto Rico,” paliwanag ni Collazo. (Gerard Arce)