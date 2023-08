Galvez: Amnestiya ni PBBM pabor sa pagbabago ng mga ex-rebel

Malaking pagbabago sa buhay ng mga dating rebelde ang alok ni Pangulong BongBong Marcos na amnestiya, ito ang inihayag ni Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, Carlito Galvez Jr. kahapon.

Sa isang pulong balitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict, sinabi ni Galvez na mapapabilis ng ‘amnesty’ ang transpormasyon mula sa pagiging dating rebelde tungo sa muling bahagi ng tamang lipunan ang mga magpapasakop sa alok ni PBBM.

Ani Galvez, na siya ring namumuno sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) inaayos na ng National Amnesty Commission (NAC) ang mga bagay na sasaklaw sa pagpapatupad ng amnesty program para sa mga kwalipikadong grupo ng mga rebelde katulad ng mga sesesyunistang Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front at maging ng CPP-NPA-NDF.

“Di lamang mabibigyan ng paraan ang mga nagawang kamalian ng mga dating rebelde, kung di makakapagsimula pa sila ng panibagong buhay,” ang paliwanag ni Galvez.

“Nakikita nila ang sincerity ng goverment, offering civil protection while their offenses will also be extinguished (through this amnesty),” dagdag pa ni Galvez.

Si Galvez, na siya ring tumanggap at nagpasakop sa amnesty noong 1989 dahil sa kanyang pagsali sa coup de tat laban kay dating Pangulong Corazon Aquino, ay naniniwalang di lamang babaguhin ang buhay ng mga dating rebelde kundi mabibigyan pa sila ng mga ‘socio-economic programs’ na magpapaunlad sa kanila.

Sa kabilang banda, sinabi naman ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres na ang amnesty ang magiging behikulo ng bansa tungo sa daan ng tagumpay na tapusin na ang rebelyon sa bansa.